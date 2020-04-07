2020/04/07 | 08:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل تطلق حملة مليون سلَّة غذائيَّة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 08:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تطلق حملة مليون سلَّة غذائيَّة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تطلق حملة مليون سلَّة غذائيَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).