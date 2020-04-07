اعتقال 13 ألف شخص خالفوا حظر التجوال في بغداد

2020/04/07 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق حصيلة الغرامات والعقوبات التي فرضت على مخالفي حظر التجوال الوقائي للحد من تفشي فيروس كورونا....

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