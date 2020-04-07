2020/04/07 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_يوسف_رجيب فضيحة تكنلوجيا الدول (العظمى)....إن أزمة (وباء) فايروس كورونا....فضحت ضعف و تدني كثير من الدول، (التي تسمى عظمى تكنلوجيا)....!فامريكا وايران واسرائيل وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا و...و...أصبحت عاجزة وتعاني من وضع صحي مرير ....حيث تقف هذه الدول (العظمى بالأسم !!)، متخلفة، نسبيا، طبيا عن حماية مواطنيها!!بينما، فقط، هناك، تهويل وسحب الأنظار (جعجعة) الى الأسلحة والمعدات المتطو......

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