حسين علوان حسين - لم يُمكن للفيروس التاجي أن يُشعل فتيل المُسْتَعِر الأعظم للرأسمالية / 2

2020/04/07 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين إن الرأسمالية العالمية - التي أصبحت الآن أكثر إمبريالية من أي وقت مضى لأنها غدت أكثر طفيلية و أشدَّ اعتمادًا على عائدات الاستغلال الفائق لعمالة البلدان منخفضة الأجور في الجنوب - تتجه حتمًا نحو المُستَعِر الأعظم ، نحو انفجار فقاعات الأصول و انهيار جبال الديون .و كل شيء قامت به البنوك المركزية الإمبريالية منذ عام 2008 تم تصميمه لتأجيل يوم الحساب المحتوم هذا بالضبط ، و لكن محان ذلك اليوم قد حان الآ......

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