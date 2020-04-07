حسين مروة - شعوبية، وشعوبيون...

2020/04/07 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_مروة حفنةٌ من البلهاء، حفنةٌ من العملاء، جمعتْهما على صعيدٍ واحد نزعةُ الوصوليةِ والانتهازية، وتحكّمتْ في سلوكِ كلٍّ منهما جرثومةُ حقدٍ شرِهةٍ تأكل في النفوس وفي الضمائرِ كلَّ نبتةِ خير، وكلَّ زهرةِ حُبٍّ وبَصيرة...وشرُّ البليّةِ بهؤلاء وأولئك، أنّ وراء الوصوليّةِ والانتهازيةِ والحقدِ فيهم، سائقاً لجوجاً يُحفِّزُ ألسنتَهم وعقولَهم وضمائرَهم أن تكونَ معاً، في وقتٍ واحد، جنوداً للعِمايةِ ......

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