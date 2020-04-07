مصدر امني لـ “ألعهد نيوز”: اصابة ثلاثة من الشرطة بانفجار عبوة جنوبي كركوك

2020/04/07 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني بان ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية اصيبوا بانفجار عبوة جنوب كركوك .وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان عبوة انفجرت منتصف الليلة الماضية على دورية للشرطة الاتحادية جنوب كركوك ما تسبب باصابة ثلاثة منهم .

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