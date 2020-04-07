مصدر حكومي بريطاني: جونسون بوعيه ونقله للعناية تحسّباً لحاجته جهاز تنفس اصطناعي

2020/04/07 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا أُدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب قبل عشرة أيام بفيروس كورونا المستجد، العناية المركزة الإثنين غداة إدخاله مستشفى في وسط لندن، وفق ما أعلن متحدث باسمه.وأشار المتحدث باسم جونسون أن “الوضع الصحي لرئيس الوزراء تدهور وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم […]

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