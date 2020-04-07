هواوي تطلق دفعة من الهواتف الجديدة قريبا

2020/04/07 | 08:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية أخبارا تؤكد أن شركة هواوي عازمة على إطلاق دفعة من الهواتف الجديدة في أبريل الجاري.وتبعا للتسريبات فإن هواوي عازمة على إطلاق 3 هواتف هي: nova 7 وnova 7 SE وnova 7 Pro، ستزودها بمعالجات من تطويرها.وأقوى هذه الهواتف nova 7 Pro من المفترض أن يحصل على معالج Kirin […]

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