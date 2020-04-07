الصين تعلن عدم تسجيل أي وفاة جديدة جراء كورونا

2020/04/07 | 08:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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