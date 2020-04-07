2020/04/07 | 08:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النرويج، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بات “تحت السيطرة”، لكنها حذرت من أنه لا يزال من المبكر تحديد إن كان سيتم رفع القيود التي فرضت لاحتوائه.وأفادت الحكومة بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى نسبة 0.7 مقارنة بـ2.5 بالمئة في منتصف مارس عندما بدأ فرض إجراءات على غرار حظر المناسبات الرياضية والثقافية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارقة أمل.. أول دولة تعلن “السيطرة” على تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارقة أمل.. أول دولة تعلن “السيطرة” على تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).