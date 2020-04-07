ارتفاع بعدد إصابات ووفيات كورونا في الهند

2020/04/07 | 08:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 4400 حالة، بعد تسجيل 354 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

وسجلت الهند ارتفاعا في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة.

وقالت مصادر صحفية هندية إن "طبيبا و11 ممرضة يعملون في مستشفى حكومي في العاصمة نيودلهي ثبتت إصابتهم بالفيروس، فيما تم وضع 45 من الطواقم الطبية للمستشفى في الحجر الصحي."

و قد تمت زيادة مناطق الاحتواء للفيروس أو المناطق الأعلى خطورة من 3 إلى 7 مناطق داخل العاصمة دلهي، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 500.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع وعدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث قضية تمديد عملية الإغلاق التي أعلنتها الحكومة في الـ24 من آذار الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع، وبحث التداعيات الاقتصادية لعملية الإغلاق على مختلف قطاعات الأعمال.

وأبدت أربع ولايات هندية تأييدها لعملية التمديد منها ولاية أوتار برادش وهي الأعلى كثافة سكانية.

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