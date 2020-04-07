ترجيحات باتفاق دول “أوبك+” على خفض إنتاج النفط حال انضمام امريكا لهذا الإجراء

2020/04/07 | 08:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت ترجيحات باتفاق على خفض إنتاج النفط حال انضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء .وذكرت مصادر ، من داخل أوبك+ إن “مجموعة منتجي النفط المعروفة باسم أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا، من المرجح أن توافق على تخفيضات انتاجية في اجتماع مقرر يوم الخميس، إذا انضمت الولايات المتحدة إلى خفض الانتاج “.وكان نائب […]

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