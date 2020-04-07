وفاة حامي عرين منتخب سوريا السابق بفيروس كورونا

2020/04/07 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت العديد من التقارير الصحفية، وفاة جوزيف شمعون، حارس المنتخب السوري السابق لكرة القدم عن عمر ناهز الـ64 عاما في مدينة سودرتاليا السويدية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأصيب شمعون الذي ينحدر من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بفيروس كورونا “كوفيد 19” قبل أيام، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة سودرتاليا السويدية التي يعيش […]

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