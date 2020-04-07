مجلس الأمن سيعقد أول اجتماع له بشأن كورونا الخميس المقبل

2020/04/07 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن سيعقد الخميس أول اجتماع له بشأن فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة “سبوتنيك”الروسية عن مصدر لم تكشف عنه في مجلس الأمن قوله : “سيتم عقد الجلسة يوم الخميس”.انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم […]

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