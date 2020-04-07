نجمة سعودية تقترح تحويل المساجين لـ ’’فئران تجارب’’ للعلاج من كورونا

2020/04/07 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اقترحت ’’الفنانة’’ السعودية، مرام عبد العزيز، استخدام المساجين كحقل تجارب للدواء المنتظر استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وغردت مرام أمس الاثنين عبر حسابها في موقع "تويتر" قائلة: "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل".

وأضافت: "كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة، حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها، عقابا لهم، يستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

وأثارت التغريدة غضباً وجدلاً واسعين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا مرام واتهموها بالقسوة واللاإنسانية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2523 مصابا.

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