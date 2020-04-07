الطقس.. أجواء متذبذبة وفرص أمطار خفيفة في مناطق متفرقة

2020/04/07 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، أن تشهد البلاد طقساً متذبذباً خلال اليوم وغداً في معظم مدن البلاد.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بعد تلاشي السحب العملاقه التي وصلت مدن الجنوب مساء أمس بسبب ضعف التبريد في الطبقات العليا، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء غير مستقرة، والتوقعات متقلبة […]

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