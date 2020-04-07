الصادقون النيابية: جميع الأسباب المقنعة متوفرة لإقالة رئيس الجمهورية

2020/04/07 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، على ضرورة توحيد الصف السياسي من اجل مواجهة واتخاذ القرار المناسب مع من خالف الدستور، مؤكدا ان جميع الاسباب المقنعة متوفرة لاقالة رئيس الجمهورية.وقال البلداوي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “الكتل السياسية لديها امكانية لاقالة رئيس الجمهورية من منصبه، شريطة توفر الارادة الحقيقية لاتخاذ هذا […]

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