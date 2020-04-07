مؤتمر عالمي عن “الامن الالكتروني” يعقد عبر الانترنت

2020/04/07 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت Blackpoint Cyber عن مؤتمرها للأمن الإلكتروني الافتراضي المباشر، الذي سيعقد على الإنترنت يومي 8 و 9أبريل 2020.وسيركز المؤتمر على مزودي الخدمات المُدارة (MSPs) وكيف يمكنهم أن يبقوا آمنين ومرنين حيث يزيد العالم من العمليات عن بعد أثناء جائحة COVID-19 – وسيكون التسجيل والحضور مجانيان.وسيشمل المؤتمر الذي سوف يستمر يومين جلسات في الامن […]

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