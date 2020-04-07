قيادي كردي: موقفنا هو ألا نكون طرفاً في الصراع الشيعي بخصوص تشكيل الحكومة

2020/04/07 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أكد قيادي كردي، الثلاثاء، أن الكرد ليسوا طرفا بالجدل القائم داخل البيت الشيعي بخصوص تشكيل الحكومة.وقال القيادي ووزير الهجرة والمهجرين السابق جاسم الجاف، إن “موقفنا هو ألا نكون طرفاً في الصراع الشيعي، وبالتالي فإننا ما زلنا ننتظر ما يمكن أن يتوافق عليه الشيعة أولاً”.وأضاف أن “دخولنا في مفاوضات الآن […]

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