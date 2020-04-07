2020/04/07 | 09:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاحنات تقل المقاتلين والبضاع والأمراض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحل الاخباري الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحل الاخباري.

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