الأمن النيابية توصي بتشديد إجراءات حظر التجوال لمنع تفشي كورونا

2020/04/07 | 10:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوصى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، اليوم الثلاثاء، بتشديد إجراءات الحظر الوقائي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال حيدر في تصريح صحفي، إن "هناك تخوفاً من حصول تراخ أو ملل من قبل عناصر القوات الأمنية في تطبيق إجراءات حظر التجوال"، محذراً من "خطورة التجمعات وفتح المقاهي والمطاعم خلال أيام الحظر".

وأضاف انه "يجب تقليل الاستثناءات من حظر التجوال لأنها تتسبب بنقل العدوى"، داعياً "القوات الأمنية الى إعادة النظر بتطبيق إجراءات الحظر من خلال التشديد بالاجراءات وتغيير خططها بهذا الشأن".

وأشار النائب الى أن "هناك جنوداً مر عليهم فترة طويلة في الواجب"، مؤكداً على "ضرورة مراعاة عناصر الأجهزة الأمنية بهذا الشأن".

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