2020/04/07 | 10:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، اهتمامها الخاص بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر والمتضررين منه وفي مقدمتهم محدودي الدخل واصحاب الاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال.

وقالت اللجنة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تنفيذا لمقرراتنا لمكافحة جائحة كورونا في اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تقرر بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية (بوقت واحد/ الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء) وفي جميع أنحاء العراق، واطلاق صافرات الانذار والنداءات من قبل اجهزة مديرية الدفاع المدني في الوقت نفسه، وللمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم او من شرفات الدور والمجمعات السكنية وضمن حدود الالتزام بحظر التجوال وطبيعة الحدث الناجم عن الوباء".

وأضاف "الوقوف حدادا على ارواح الضحايا في العراق والدول العربية والاسلامية والعالم اجمع، وقراءة سورة الفاتحة والدعاء للمصابين بالشفاء، ويكون للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت ووسائل العلانية الخاصة بها".

وتابعت اللجنة إن "وسائل الإعلام العراقية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني لها الدور الاساسي في الجهد الوطني المتميز وبتغطية ودعم هذه الوقفة الوطنية التضامنية بالشكل الذي يعكس موقف العراق ووحدة مشاعر العراقيين وشجاعتهم وتكاتفهم ودعمهم لجميع المساهمين في مكافحة الوباء، بما في ذلك جهود الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية التي تواصل اعمالها حسب اختصاص كل منها".

وأكدت انه "تجدد الحكومة التأكيد على انها تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر و المتضررين منه وفي مقدمتهم محدودو الدخل واصحاب الاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال وتوفير المواد الغذائية واستقرار الاسعار، وان لجانا وزارية شكلت لغرض تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة تؤكد على الاهتمام بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة تؤكد على الاهتمام بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).