البنتاغون يعلن تسجيل إصابات بكورونا على متن السفن المخصصة لمكافحة الفيروس

2020/04/07 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنتاغون تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في المستشفيات على متن السفن التي تقدم العلاج للمرضى في نيويورك ولوس أنجلوس.وأكد الجنرال بول فريدريكس، المسؤول الطبي في هيئة الأركان المشتركة الأميركية الإصابات بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين استقبلتهم السفن المذكورة.من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان إن السفينة-المستشفى “كومفورت” في نيويورك ستواصل استقبال الأشخاص […]

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