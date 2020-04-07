امانة بغداد : 60 حملة تعفير في بغداد خلال 72 ساعة الماضية

2020/04/07 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، قيام ملاكاتها بإجراء 60 حملة تعفير في بغداد خلال 72 ساعة الماضية.وذكرت الأمانة في بيان تلقته المستقلة، ان “ملاكات الامانة في الدوائر المختلفة، قامت بإجراء 60 حملة تعفير وتعقيم وتوعية لعدد من الشوارع والمحلات السكنية ولعموم مدينة بغداد خلال الأيام الثلاثة الماضية”.وأوضحت أن “هذا الاجراء يأتي لدعم جهود […]

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