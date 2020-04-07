اربيل تسجل إصابات جديدة بكورونا وتضع حياً تحت الحجر الصحي

2020/04/07 | 10:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، صباح الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل العاصمة.وذكرت الوزارة في بيان، ان الإصابات كانت لفتاة بقرية "کانی گەلی"، بالإضافة الى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.

تتمة..

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