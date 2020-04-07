سلفة لموظفي الدولة العراقية والتقديم عليها عبر استمارة الكترونية

2020/04/07 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف بالتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار عن طريق المنصة الالكترونية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” انه تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار عبر المنصة الالكترونية حيث بإمكان الموظف التقديم عليها […]

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