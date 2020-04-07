بعثة التحالف الدولي تنسحب من قاعدة أبوغريب وتسلمها للقوات العراقية

2020/04/07 | 10:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت بعثة التحالف الدولي، الانسحاب من "قاعدة أبوغريب" العسكرية غربي بغداد، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة.وبهذا النحو ستكون "قاعدة أبوغريب" سادس موقع عسكري عراقي تنسحب منه قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.وقد تسلمت القوات العراقية، الشهر المضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.كذلك أعلنت قوات التحالف الدولي مارس الماضي سحب جنودها من "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية.

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