الكشف عن تفاصيل مقترح يتعلق بالمتقاعدين الجدد

2020/04/07 | 10:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، عن تفاصيل مقترح يتعلق بالمتقاعدين الجدد.وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان إنه "تم تداول مقترح عملي من قبل المختصين يتعلق بموضوع المتقاعدين الذين احيلوا إلى التقاعد مؤخرا نطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار مناسب وسريع بخصوصه ويتلخص المقترح بالاتي :(ان العدد الكبير من المعاملات التي لم ترد إلى هيأةالتقاعد الوطنية من قبل دوائر الموظفين المتقاعدين وتأخر إنجازها سببه عدم إكمال براءة الذمة او لديهم سلف وقروض وهم العدد الأكبر ويتم مطالبتهم حاليا بتسديد كامل مبالغ السلفة او القرض لغرض ترويج وارسال معاملاتهم التقاعدية وعمليا المواطن لا يستطيع تسديد مبالغ السلف او القروض او إجراء براءه الذمة وفق هذه الشروط الصعبة في الوضع الراهن والمطلوب هو إصدار قرار يسمح بترويج المعاملات لغرض إنجازها واستلام أصحابها حقوقهم التقاعدية ويتم لاحقا هيكلة السلف والقروض بالتنسيق مع المصارف وهيئة التقاعد الوطنية بان يتم زيادة مدة تسديد السلفة او القرض وتخفيض الاقساط بما يتناسب مع مقدار الراتب التقاعدي).وأوضح، أن "هذا المقترح إذا شمل الموظفين خصوصًا اصحاب الحقوق التقاعدية القليلة أو المتوسطة يمكن ان يساهم بحل مشكلة عشرات الألوف من المواطنين وينقذهم من ضائقة العيش المتفاقمة جراء وباء كورونا والوضع الاقتصادي المقلق وفي ذات الوقت يضمن استيفاء أموال الدولة وان كان ضمن فترة اطول ، وهو اجراء ضروري ويتطلب انجازه بأسرع مايمكن".

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