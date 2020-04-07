وزارة التجارة تعلن تجهيز الوكلاء بـ 2,7 مليون كيس طحين

2020/04/07 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز الوكلاء بمليونين و700 ألف كيس من مادة الطحين المخصص للبطاقة التموينية، حصة المطاحن الحكومية منها (500) ألف.وقال مدير عام الشركة رياض فاخر الهاشمي، إن “الشركة ومنذ اليوم الأول للحظر استنفرت ملاكاتها لتجهيز كميات الطحين المكلفة بتوزيعها ووضع الخطط التسويقية في […]

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