دائرة صحة الكرخ: نسبة الوفيات بكورونا لا تتعدى 2%

2020/04/07 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ، نازك الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، على اهمية الالتزام بالتعليمات بشأن الحظر وعدم الاختلاط وتجنب التجمعات، لافتا الى انه نسبة الوفيات بكورونا لا تتعدى 2%.وقال الفتلاوي، ان “الكثير من الحالات تردنا لكنها بعد الفحص يتم التاكد من انها غير مصابة بفيروس كورونا”، مبينا أن “الصحة […]

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