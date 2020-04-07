2020/04/07 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعرب البنك المركزي العراقي، عن شكره إلي رابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف الخاصة العاملة داخل العراق لمساهمتهم بتسهيل توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر اذار الماضي.





وقال البنك المركزي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، " تزامنًا مع جهود الدولة في مكافحة فايروس كورونا تم تحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار الماضي للعام ٢٠٢٠ من خلال نظام المدفوعات بانسيابية عالية من وزارة المالية الى حسابات الموظفين في مختلف فروع المصارف الحكومية والأهلية وبالأخص ممن تم توطين رواتبهم باستخدام "البطاقات الالكترونية" في عملية السحب النقدي من الصرافات الالية او المنافذ في بغداد والمحافظات كافة بعد ان استأنفت الدوائر المعنية في البنك المركزي العراقي عملها منذ تاريخ ٢٤ أذار والتي ساعدت بدعم السيولة الكاملة للمصارف".

وأضاف "هنا يتقدم البنك المركزي بالشكر الى كل من ساهم بتسهيل مهمة توزيع هذه الرواتب من خلية الازمة الحكومية والنيابية ووزارة المالية ورابطة المصارف العراقية الخاصة والمصارف الحكومية والأهلية وشركات الدفع الالكتروني ووكلائهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يعرب عن شكره لرابطة المصارف والمصارف الخاصة بعد مساهمتهما بتوزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يعرب عن شكره لرابطة المصارف والمصارف الخاصة بعد مساهمتهما بتوزيع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).