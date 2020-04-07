علماء مصريون يتوصلون إلى بروتوكول علاجي للشفاء من كورونا

2020/04/07 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جامعة القاهرة العريقة في مصر محمد عثمان الخشت، أن فريق بحث من العلماء المصريين توصل إلى بروتوكول علاجي لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح الخشت أن الفريق البحثي المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة في هذا الشأن، توصل […]

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