أمانة بغداد: اطلاق 60 حملة تعفير خلال 72 ساعة الماضية

2020/04/07 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق 60 حملة تعفير خلال 72 ساعة الماضية لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا.وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “ملاكاتها في الدوائر المختلفة قامت بإجراء 60 حملة تعفير وتعقيم وتوعية لعدد من الشوارع والمحلات السكنية ولعموم مدينة بغداد خلال الأيام الثلاثة الماضية”.وأضاف البيان، […]

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