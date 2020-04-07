2020/04/07 | 10:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار ببث النشيد الوطني عند الـ 9 من مساء اليوم في جميع أنحاء العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار ببث النشيد الوطني عند الـ 9 من مساء اليوم في جميع أنحاء العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار ببث النشيد الوطني عند الـ 9 من مساء اليوم في جميع أنحاء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).