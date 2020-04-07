التحالف الدولي ينفي مقتل ضابط أمريكي بكمين في دير الزور

2020/04/07 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كيغنز، الثلاثاء، مقتل ضابط أمريكي بكمين في سوريا.

ورد كيغ...





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