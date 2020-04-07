2020/04/07 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كردستان
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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