تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل

2020/04/07 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا...





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