2020/04/07 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق حملة الـ(مليون سلة غذائية) بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبمشاركة فرق تطوعيَّة وجميع دوائر الوزارة.وقال عبد الزمان، إن “الحملة التي انطلقت في بغداد والمحافظات، تستهدف إيصال مليون سلة غذائيَّة الى الأسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعيَّة، فضلاً عن المتقدمين للاستفادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن اطلاق حملة الـ”مليون سلة غذائية” بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وفرق تطوعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن اطلاق حملة الـ”مليون سلة غذائية” بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وفرق تطوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).