الصين تسجل حصيلة يومية خالية من وفيات كورونا

2020/04/07 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الصين، اليوم الثلاثاء، حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في سابقة في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني الماضي الإعلان عن عدد الضحايا اليومي لوباء كوفيد-19.وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها […]

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