رئيس اليويفا: ليفربول سيتوج بلقب البريميرليغ

2020/04/07 | 10:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني، ألكسندر تشيفيرين، أن ليفربول سيكون بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز مهما كان مصير البطولة التي تم تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

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