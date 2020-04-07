ناسا تعلن تاجيل عودة “دراغون” إلى الأرض

2020/04/07 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية عن تاجيل انفصال مركبة الشحن الفضائية “دراغون” عن المحطة الفضائية الدولية وعودتها إلى الأرض لغاية اليوم الثلاثاء 7 نيسان.وكانت الوكالة قد أعلنت أن مركبة الشحن دراغون، بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية ستهبط يوم 6 نيسان على المنصة المخصصة لهبوطها في المحيط الهادئ.ولكن تقرر تأجيل هذه العملية ليوم واحد فقط […]

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