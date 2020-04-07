2020/04/07 | 10:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اجتماع للقادة.. القوى الشيعية تتفق على بديل الزرفي وإرساله لرئيس الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اجتماع للقادة.. القوى الشيعية تتفق على بديل الزرفي وإرساله لرئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اجتماع للقادة.. القوى الشيعية تتفق على بديل الزرفي وإرساله لرئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).