2020/04/07 | 10:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيبة عراقية مصابة بكورونا تتحدث عن إصابته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة عراقية مصابة بكورونا تتحدث عن إصابته) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة عراقية مصابة بكورونا تتحدث عن إصابته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).