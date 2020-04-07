نائب: جميع الأسباب متوفرة لاقالة صالح

2020/04/07 | 10:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

شدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، على ضرورة توحيد الصف السياسي من اجل مواجهة واتخاذ ا...

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