2020/04/07 | 10:30 - المصدر: سومر نيوز
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بغداد:سومر نيوز
شدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، على ضرورة توحيد الصف السياسي من اجل مواجهة واتخاذ ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: جميع الأسباب متوفرة لاقالة صالح) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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