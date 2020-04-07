وزير العمل يعلن اطلاق حملة “المليون سلة غذائية”

2020/04/07 | 10:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الثلاثاء، عن اطلاق حملة الـ(مليون سلة غذائية) بالتع...

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