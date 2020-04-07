هل يمكن إلغاء تكليف الزرفي قبل إنتهاء المدة الدستورية أو رفضه من البرلمان.. قانوني يُجيب

2020/04/07 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، النوافذ القانونية والدستورية في موضوع تكليف مصظفى الكاظمي على الرغم من استمرار الزرفي في تكليفه دون انتهاء مدة التكليف أو رفضه من البرلمان.وقال التميمي في بيان تلقته “يس عراق” إنه “دستوريا ووفق المادة ٧٦ بقي للزرفي أيام حتى يقدم فيها الكابينه الوزارية والمنهاج الوزاري […]

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