بسبب كورونا.. لاعبو امانة بغداد يواصلون تدريباتهم في المنزل

2020/04/07 | 10:32 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةيواصل لاعبو امانة بغداد، تدريباتهم في منازلهم بعد توقف منافسات دوري الكرة بسبب فيروس كورونا.ونشر الموقع الرسمي للنادي فيديو لتدريبات اللاعبين في منازلهم بسبب عدم قدرته على اجراء التمارين الجماعية في ملعب النادي.واكد النادي ان «الكادر التدريبي للفريق يتواصل مع اللاعبين لمتابعة تدريباتهم».واعلن اتحاد الكرة عن تأجيل دوري الكرة لحين القضاء على فيروس كورونا.

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