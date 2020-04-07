2020/04/07 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيبة عراقية شفيت من كورونا: هذا ما حصل معي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة عراقية شفيت من كورونا: هذا ما حصل معي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة عراقية شفيت من كورونا: هذا ما حصل معي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).