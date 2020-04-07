ايران: سنسيطر على فيروس كورونا في غضون 40 يوما

2020/04/07 | 10:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الإيراني، في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن السيطرة على فيروس كورونا في إيران ستكون في غضون الأربعين يوم القادمة.وأوضح وزير الصحة أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.وأكد أن ما بين 30% و505 من الأسرة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة […]

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