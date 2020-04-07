إصابات السعودية بفيروس كورونا تقفز لـ2752

2020/04/07 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2752.وكانت الوزارة أعلنت ليل الاثنين تسجيل 82 إصابة جديدة، وفي وقت سابق من نفس اليوم سجلت أيضاً 138 إصابة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء أمس الاثنين، منع التجول الكلي في مدن الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، والخبر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك حتى إشعار آخر.وقالت إن إجراءات منع التجول في بعض المدن تأتي ضمن جهود مواجهة لفيروس المستجد.

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