مدير صحة الرصافة يكشف عن الاسباب الرئيسية لانتشار فايروس كورونا

2020/04/07 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن بيئة الرصافة الشعبيَّة أدت الى انتشار فيروس كورونا وساعدت في ذلك قلة الوعي الصحي من بعض الناس، محذرا من أن استمرار انتشار الفيروس سيؤدي الى كارثة.وقال الساعدي، إن “عدم التزام المواطن بحظر التجوال – وخاصة في الأيام الأخيرة- والتعامل كأنما عادت الحياة […]

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